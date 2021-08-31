Украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", обратился к хейтерам
Артист активно выступает в разных городах Украины, но и также успевает вести свои страницы в соцсетях, пишет Politeka.net.
На новом фото певец удивил не только внешностью, но и своим обращением.
Лазановский сделал селфи, направив телефон на зеркало. Певец позировал, демонстрируя свои "кубики" пресса, раскрыв пиджак. Также нельзя не обратить внимания на аккуратно выстриженную бороду и макияж.
В посте артист, можно сказать, перешел на грубость, обратившись к хейтерам.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Алина Гросу с малышом на руках поделилась своим особенным счастьем: "Бог мне подарил…"
Бархатный сезон отменяется, в Украину ворвется резкое похолодание: детали прогноза на сентябрь
Звезда «Ворониных» и «Кухни» скончался прямо на сцене, подробности трагедии: «Не дожил до 60-летия…»
Мощный пожар охватил воинскую часть во Львове: первые кадры с места ЧП
"Творческий процесс 🙈
•
Иногда удивляюсь всем "знатокам", которые точно знают, как будет лучше 🤦🏼♂️
Так вот, мой вам совет 😏
Не тратьте время на тупые комменты, а лучше проведите его с пользой 😉", - написал певец.
За два часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев. Примечательно, что в комментариях победитель известного проекта признался - этому снимку уже два года.
"Так меня оригинально подписать можешь только ты)) 😅💪 А то все мейк тай мейк))", "Умный мужик уважаю тебя 👏👏", "Классный 🔥", "был hot еще до того, как это стало мейнстримом 😂", - прокомментировали поклонники.
Отметим, Сергей Лазановский победил в проекте в команде певицы Нади Дорофеевой.
Напомним, победителю "Голоса країни" Лазановскому не дают прохода
А еще Politeka писала, что Лазановский заснял "потоп" в поезде Укрзализныци
Также Politeka сообщала, что победитель "Голосу країни" Лазановский поразил видом в джакузи