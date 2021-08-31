Артист высказал все, что думает

Украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", обратился к хейтерам

Артист активно выступает в разных городах Украины, но и также успевает вести свои страницы в соцсетях, пишет Politeka.net.

На новом фото певец удивил не только внешностью, но и своим обращением.

Лазановский сделал селфи, направив телефон на зеркало. Певец позировал, демонстрируя свои "кубики" пресса, раскрыв пиджак. Также нельзя не обратить внимания на аккуратно выстриженную бороду и макияж.

В посте артист, можно сказать, перешел на грубость, обратившись к хейтерам.

"Творческий процесс 🙈

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Иногда удивляюсь всем "знатокам", которые точно знают, как будет лучше 🤦🏼♂️

Так вот, мой вам совет 😏

Не тратьте время на тупые комменты, а лучше проведите его с пользой 😉", - написал певец.

За два часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев. Примечательно, что в комментариях победитель известного проекта признался - этому снимку уже два года.

"Так меня оригинально подписать можешь только ты)) 😅💪 А то все мейк тай мейк))", "Умный мужик уважаю тебя 👏👏", "Классный 🔥", "был hot еще до того, как это стало мейнстримом 😂", - прокомментировали поклонники.

Отметим, Сергей Лазановский победил в проекте в команде певицы Нади Дорофеевой.

Напомним, победителю "Голоса країни" Лазановскому не дают прохода

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