Известный украинский певец Сергей Лазановский показал, в каких условиях добирался до Одессы

Как пишет Politeka.net, 26-летний уроженец Ивано-Франковщины Сергей Лазановский прославился благодаря победе в шоу "Голос країни". Тренером парня была Надя Дорофеева. Сейчас певец активно развивает сольную карьеру под псевдонимом RIDNYI.

В своем Instagram певец часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. На этот раз Лазановский рассказал, какая ситуация произошла с ним в поезде "Укрзализныци". Певец записал stories и показал, что потолок в поезде сильно протекал, с него капала вода.

"Доброе утро! Кап-кап! Когда-то говорили "спи сухенький"! Так вот, НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!",- написал Лазановский.

Как оказалось, молодой певец отправился на отдых в Одессу, однако, как видим, дорога в город у моря была не очень приятной.

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