Молодий виконавець Сергій Лазановський показав яскраві святкові фото в компанії друзів

Як повідомляє Politeka.net, Молодий виконавець, переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський, який нещодавно побував на відпочинку за кордоном, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram.

Так, цього разу зірковий красень поділився з шанувальниками милими душевними фотографіями, на яких зображений, мабуть, в компанії друзів, серед яких красива рудоволоса дівчина. Як видно, Сергій з дівчиною і ще одним хлопцем сидять за столиком в затишному кафе і весело про щось спілкуються. Перед камерою артист з'явився в сірих рваних джинсах і білосніжній сорочці, з його обличчя не сходить посмішка.

У підписі до фотографій Лазановський розповів, що вони з друзями святкують День незалежності України. Шанувальники тут же почали коментувати фото, засинаючи їх компліментами.

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