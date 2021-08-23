Співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", показав, як розслабляється у джакузі
Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський став впізнаваним українським виконавцем після перемоги на "Голосі", де був у команді Наді Дорофєєвої. За красенем стежать десятки тисяч українців, яких Сергій постійно радує новим контентом.
На новому фото Сергій був у джакузі, сховавшись частково за порожнім келихом.
"Я люблю, коли привітно і з любов'ю
Заселяючись в готель, для мене важливою складовою є люди, які там працюють.
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Сьогодні мене зустріли настільки тепло, що тільки через такий привітний персонал, можна селитися в готель.
Номери, то окремий вид мистецтва.
Мої давні бажання щодо джакузі були втілені в реальність", - написав Сергій.
Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"Кум, що це за пікантність пішла? Дружина знає, чим ти там по готелях займаєшся?", "Вау, який гарний", "такий красиві", "До зустрічі".
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