Певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", показал, как расслабляется в джакузи

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский стал узнаваемым украинским исполнителем после победы на "Голосі", где был в команде Нади Дорофеевой. За красавчиком следят десятки тысяч украинцев, которых Сергей постоянно радует новым контентом.



На новом фото Сергей был в джакузи, скрывшись частично за пустым бокалом.

"Я люблю, когда приветливо и с любовью

Заселяясь в гостиницу, для меня важной составляющей есть люди, которые там работают.

Сегодня меня встретили настолько тепло, что только через такой приветливый персонал, можно селиться в отель.

Номера, то отдельный вид искусства.

Мои давние желания относительно джакузи были воплощены в реальность", - написал Сергей.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Кум, что это за пикантность пошла? Жена знает, чем ты там по отелям занимаешься?", "Вау, какой красивый", "Такой красивые", "До встречи".

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский засветился в компании рыжеволосой красотки

А еще Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский после подкатов к Никитюк засветился в компании еще одной звезды

Также Politeka сообщала, что Никитюк в купальнике восхитила победителя "Голосу країни" и не только



