Певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", показал, как расслабляется в джакузи
Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский стал узнаваемым украинским исполнителем после победы на "Голосі", где был в команде Нади Дорофеевой. За красавчиком следят десятки тысяч украинцев, которых Сергей постоянно радует новым контентом.
На новом фото Сергей был в джакузи, скрывшись частично за пустым бокалом.
"Я люблю, когда приветливо и с любовью
Заселяясь в гостиницу, для меня важной составляющей есть люди, которые там работают.
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Сегодня меня встретили настолько тепло, что только через такой приветливый персонал, можно селиться в отель.
Номера, то отдельный вид искусства.
Мои давние желания относительно джакузи были воплощены в реальность", - написал Сергей.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Кум, что это за пикантность пошла? Жена знает, чем ты там по отелям занимаешься?", "Вау, какой красивый", "Такой красивые", "До встречи".
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