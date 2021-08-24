Співак Сергій Лазановський, який привернув до себе увагу після перемоги на шоу "Голос країни", яскраво привітав Україну з Днем Незалежності, показавши свої таланти

26-річний виконавець, який переміг на «Голосі» в команді Наді Дорофєєвої, поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому Лазановський показав фрагменти зі свого виступу до Дня Незалежності.

Співак відомий в першу чергу своїм вокалом, проте на нових кадрах Сергій вирішив розкрити і ще один свій талант. Так, Лазановський завзято танцював в компанії яскравих дівчат з підтанцьовки. Рухи артиста виглядали впевненими і добре відточеними.

На кадрах він показав кілька образів зі свого концерту. Для одного з них Лазановський вибрав чорний костюм з розписаним сріблом піджаком, а для іншого – яскраво-червоний наряд.

"Надвірна, дякую. Ви прекрасні. З Днем Незалежності, Україна", - підписав кадри співак.

Його шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Як круто", "які ж ви Класні", "Шикарно. Видно, що українець", "Велике вам спасибі. Ваша енергетика неймовірна! Удачі вам", - пишуть люди.

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