Певец Сергей Лазановский, который привлек к себе внимание после победы на шоу «Голос країни», ярко поздравил Украину с Днем Независимости, показав свои таланты

26-летний исполнитель, который победил на «Голосі» в команде Нади Дорофеевой, поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Лазановский показал фрагменты из своего выступления ко Дню Независимости.

Певец известен в первую очередь своим вокалом, однако на новых кадрах Сергей решил раскрыть и еще один свой талант. Так, Лазановский задорно танцевал в компании ярких девушек из подтанцовки. Движения артиста выглядели уверенными и хорошо отточенными.

На кадрах он показал несколько образов со своего концерта. Для одного из них Лазановский выбрал черный костюм с расписанным серебром пиджаком, а для другого – ярко-красный наряд.

«Надворная, спасибо. Вы прекрасны. С Днем Независимости, Украина», - подписал кадры певец.

Его поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Как круто», «Какие же вы классные», «Шикарно. Видно, что украинец», «Большое вам спасибо. Ваша энергетика невероятная! Удачи вам», - пишут люди.

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский засветился в компании рыжеволосой красотки.

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