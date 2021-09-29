Известная певица Надя Дорофеева показалась в необычном образе и похвасталась своим достижением

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, поделилась в Instagram-сторис своим новым достижением. Певица записала видео, в котором рассказала, что стала бренд-войсом "Нашего радио" – артистка спела заставку.

В ролике Надя появилась перед камерой в стильном белоснежном наряде – на ней интересных штанах и коротком топе, который подчеркнул упругий бюст и стройную фигурку. Волосы певицы распущены и откинуты за плечи, а на ее лице яркий макияж с зелеными стрелками на глазах.

"Всем привет! Я стала бренд-войсом "Нашего радио". То есть когда вы слышите на станции "Наше радио", то это напеваю я. Вообще, честно говоря, станция очень изменилась в последнее время, и стало реально много классной музыки. Поэтому обязательно послушайте, и я уверенна, что вам понравится также, как и мне", - рассказала Дорофеева в видео.

Напомним, Дорофеева в слишком коротком платье и гольфах удивила пикантным образом: "Я в школу".

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