Популярная украинская певица Надя Дорофеева впечатлила эмоциональным выступлением на сцене в латексном наряде
Артистка, до недавнего времени выступавшая в составе дуэта «Время и Стекло» продолжает покорять поклонников сольными выступлениями. В эту субботу Надя спела для жителей Новой Каховки по случаю Дня города. Как пишет Politeka.net, звезда поделилась впечатлениями от концерта в своем Инстаграм.
«Каждый концерт особенный по своему. Вчерашний в Новой Каховке я запомню благодаря оооочень классной публике и ветродуям, которые сильно надули мне лицо», - рассказала Дорофеева.
Она также показала отрывки своего выступления, на которых она отрывается на сцене в своем необычном латексном наряде, соблазнительно выгибаясь перед гитаристом. Артистка также продемонстрировала работу тех самых ветродуев, которые эффектно развевали ее волосы.
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Поклонники Нади не смогли пройти мимо ее постов.
«Это тот самый артист который уделяет внимание хоть и самым маленьким городам, и заряжает по полной», «Спасибо тебе за каждый концерт! Это невероятные эмоции», «Какая же ты шикарная», «Твои концерты это атмосфера и невероятные эмоции», «Вау какая атмосфера невероятно до мурашек», - пишут люди.
Напомним, веселая Дорофеева с бокалом в руках разговорилась о своих планах.
Как сообщала Politeka, Дорофеева показала роскошные апартаменты с громадным балконом и красотку-маму.
Также Politeka писала, что Дантес и Дорофеева уединились а спальне, решив показать, чем они занимаются.