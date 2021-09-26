Популярная украинская певица Надя Дорофеева впечатлила эмоциональным выступлением на сцене в латексном наряде

Артистка, до недавнего времени выступавшая в составе дуэта «Время и Стекло» продолжает покорять поклонников сольными выступлениями. В эту субботу Надя спела для жителей Новой Каховки по случаю Дня города. Как пишет Politeka.net, звезда поделилась впечатлениями от концерта в своем Инстаграм.

«Каждый концерт особенный по своему. Вчерашний в Новой Каховке я запомню благодаря оооочень классной публике и ветродуям, которые сильно надули мне лицо», - рассказала Дорофеева.

Она также показала отрывки своего выступления, на которых она отрывается на сцене в своем необычном латексном наряде, соблазнительно выгибаясь перед гитаристом. Артистка также продемонстрировала работу тех самых ветродуев, которые эффектно развевали ее волосы.

Поклонники Нади не смогли пройти мимо ее постов.

«Это тот самый артист который уделяет внимание хоть и самым маленьким городам, и заряжает по полной», «Спасибо тебе за каждый концерт! Это невероятные эмоции», «Какая же ты шикарная», «Твои концерты это атмосфера и невероятные эмоции», «Вау какая атмосфера невероятно до мурашек», - пишут люди.

Напомним, веселая Дорофеева с бокалом в руках разговорилась о своих планах.

Как сообщала Politeka, Дорофеева показала роскошные апартаменты с громадным балконом и красотку-маму.

Также Politeka писала, что Дантес и Дорофеева уединились а спальне, решив показать, чем они занимаются.