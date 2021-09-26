Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала, как отдыхает с подругами

Как пишет Politeka.net, 31-летняя известная украинская певица Надя Дорофеева, которая прославилась благодаря участию в группе "Время и стекло", сейчас активно развивает сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA. Сейчас певица много работает и гастролирует по Украине, поэтому времени на отдых почти нет.

В своем Instagram Дорофеева часто публикует различные фотографии и видео и рассказывает о своей личной жизни. На этот раз певица показала дружескую встречу с подругами-коллегами, работающими в Mozgi Entertainment. Так, Надя вместе с бывшей женой Потапа Ириной Горовой и другими коллегами устроила дружеские посиделки за бокалом Martini.

"Друзья, еда, Мартини Fiero & Tonic и большие планы! Мы редко все вместе видимся вне офиса и кажется, что это надо исправлять. Такие неформальные встречи очень вдохновляют и мотивируют ❤️ ", - написала Дорофеева.

"Какие вы котики зайчики солнышка 🙂🙂 ", " самые лучшие! ❤️🙏", "Мы ждем альбом 🙌❤️ ", "ждем новых крутых работ от DOROFEEVA! ♥ ", "А мы в ожидании нового альбома 😍🔥 ", "очень ждем новый сингл и клип к нему ❤ ", "какая команда шикарная 💔💔 ", "Мы ждем увидеть и услышать все планы !!!", - написали поклонники. ️

Ранее Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес оконфузился, обратившись к украинцам: "Давайте, люди, будем эгоистами".

Напомним, что Дантес и Дорофеева уединились а спальне, решив показать, чем они занимаются: "мне Надя сделала...".

A еще Politeka сообщала, что избитый танцор Дорофеевой рассказал об операциях и своем состоянии после комы: "я не помню...".