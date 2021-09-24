Український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, потрапив в конфуз при записі звернення

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним телеведучим в Україні, а також кілька років тому відновив кар'єру співака. Після цього красень випустив кілька пісень, а також записав альбом. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео, яке Дантес опублікував у Тікток, Володимир брав участь у записі програми. Красунчик опублікував уривок, де осоромився.

"Давайте, люди, будемо егоїстами. Якщо вже є тварин, то хоча б, ну, здорових. Ну або не їсти взагалі. Вибирати. Життя ваше. Розпоряджайтеся їй як хочете", - сказав Володимир у відео.

"Коли в колі веганів намагаєшся бути на їхньому боці, але у тебе погано виходить", - підписав Володимир відео.

Нагадаємо, Дантес і Дорофєєва усамітнилися а спальні, вирішивши показати, чим вони займаються

А ще Politeka писала, що Олег Винник зізнався Дантесу, навіщо чиновники обривали йому телефон з 8 ранку

Також Politeka повідомляла, що Оля Полякова потролила Катю Осадчу і вивела Дантеса на "чисту воду"



