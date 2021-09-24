Співак, блогер і чоловік української виконавиці Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес, пожартував над дружиною

Цього разу Володимир вирішив показати реалії сімейного життя з Надею, з якою вони відпочивали ввечері в спальні після банних процедур. При цьому Володимир з'явився з маскою на обличчі і сірою пов'язкою на волоссі.

"Мені Надя зробила маску з глиною. Пахне вона крейдою, мені здається жінок просто розводять. А ось у Наді дорога. І вона пахне... го*ном. спасибі за дешевизну, ось так все і починається, ой я не можу» - засміявся Дантес.

Надя поспішила обуритися і відповісти, після того, як сама засміялася: "Ну і що? Навіщо знімаєш, кому це треба?».

Варто відзначити, що пара часто жартує один над одним і публікує різні кадри з життя і не боїться викладати також і невдалі знімки один одного.

Відзначимо, артист останнім часом все частіше зайнятий різними проектами, тому показує в сторі в Instagram найрізноманітніші кадри, зроблені на роботі. Також Володимир любить пожартувати над аудиторією і нерідко виставляє вельми оригінальні кадри.

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