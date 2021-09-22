Танцюрист Наді Дорофєєвої, Євген Гончаренко, якого побили 1 серпня цього року, розповів про свій стан зараз

Євгена Гончаренка побив вже колишній співробітник Управління державної охорони України, коли той гуляв з друзями. За словами танцюриста в програмі "Зірковий шлях", в той злощасний вечір він вирішив показати своїм гостям-іноземцям один з модних столичних клубів. Напад стався не поруч із закладом, як раніше писали.

Як згадує співробітник Дорофєєвої, перепалок з незнайомцем у них не було, просто він звернув увагу на яскравий одяг молодих людей, і почав їх штовхати. Подруга потерпілого стала знімати неадекватного чоловіка, того це розлютило, і він хотів напасти на дівчину, але Женя встав між ними, після чого й отримав удар.

"Момент падіння я не пам'ятаю. Пам'ятаю буквально картинку в голові на секунду, як я лежу, і все", - розповів хлопець.

У швидкій Женя подзвонив чоловікові Дорофєєвої, Володимиру Дантесу, і подружжя тут же приїхало, а пізніше відшукало батьків танцюриста.

Після цього потерпілий пробув у комі 15 днів, і були невтішні прогнози лікарів.

Гончаренко не тримає зла на свого кривдника, адже у нього і так багато турбот. Нещодавно він переніс операцію на оці, яке повернули в орбіту, і готується - до нової.

Артисту повинні поставити титанову пластину замість частини кістки черепа. А після цього хлопець мріє повернутися до тренувань.

Танцюрист зазначив, що він абсолютно гетеросексуальної орієнтації, попри чутки. Просто він вважає, що у любові немає статі.

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