Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что сейчас с танцором Евгением Гончаренко
Как пишет Politeka.net, более месяца назад танцор Нади Дорофеевой был избит на улице. Евгений рассказывал, что после избиения у него отсутствует часть черепа. После выхода из комы Гончаренко сделали операцию, поставив титановую пластину.
Надя Дорофеева в сторис рассказала о состоянии танцора.
"Жене сделали еще одну операцию. Наш мальчик поправляется. Спасибо еще раз всем, кто беспокоился", - написала певица.
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Артистка также добавила фото Евгения. на котором он улыбался и был с забинтованной головой.
Сам Гончаренко тоже опубликовал пост в сторис.
"Я вернулся. 2.0. Домой возвращается уже титановый мальчик", - написал Евгений.
Танцор также опубликовал похожу фотографию, а также сделал снимок красных роз, которые ему подарили.
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Также Politeka сообщала, что Дантес и Дорофеева уединились а спальне, решив показать, чем они занимаются
А еще Politeka писала, что избитый танцор Дорофеевой рассказал об операциях и своем состоянии после комы