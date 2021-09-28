Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что сейчас с танцором Евгением Гончаренко

Как пишет Politeka.net, более месяца назад танцор Нади Дорофеевой был избит на улице. Евгений рассказывал, что после избиения у него отсутствует часть черепа. После выхода из комы Гончаренко сделали операцию, поставив титановую пластину.

Надя Дорофеева в сторис рассказала о состоянии танцора.

"Жене сделали еще одну операцию. Наш мальчик поправляется. Спасибо еще раз всем, кто беспокоился", - написала певица.

Артистка также добавила фото Евгения. на котором он улыбался и был с забинтованной головой.

Сам Гончаренко тоже опубликовал пост в сторис.

"Я вернулся. 2.0. Домой возвращается уже титановый мальчик", - написал Евгений.

Танцор также опубликовал похожу фотографию, а также сделал снимок красных роз, которые ему подарили.

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