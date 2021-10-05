Популярная украинская певица Надя Дорофеева записала шутливое видео
Известная артистка уже более 10 лет строит отношения с певцом и блогером Владимиром Дантесом, сообщает Politeka.net.
Пара познакомилась на одном из мероприятий, и Владимир практически сразу влюбился в красотку.
Влюбленные после четырех лет отношений заключили брак - в 2015 году.
До сих пор у супругов нет детей, и этот вопрос беспокоит их поклонников. В одном из интервью Надя рассказала, почему пока они не решаются завести ребенка.
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По словам Нади, дело совершенно не в карьере, как некоторые думают.
"До сих пор мы с Вовой будто не готовы. Как-то так. Этот вопрос у нас постоянно фигурирует, постоянно", - рассказала певица, отметив, что она и ее муж не собираются заводить детей под давлением общества.
В новом сторис Инстаграм Надя записала шутливое видео, помянув тему детей.
На кадрах Надя смеялась, громко напевая песню INSTASAMKИ - "Juicy". При этом Владимир Дантес улыбался, сидя за рулем.
Дорофеева активно трясла головой, и "сходила с ума": "Давай мне деньги неси!", - выкрикивала слова из песни исполнительница.
"Вот, что происходит с парами, у которых нет детей", - подписала видео звезда.
Напомним, Дорофеевой и Дантесу "пророчат" развод после рухнувшего брака Позитива из "Время и Стекло"
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