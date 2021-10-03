Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом отправились на воскресную прогулку
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является успешной певицей в Украине. Красотка была солисткой дуэта "Время и Стекло" вместе с Позитивом. С самого начала ходили слухи о романе Нади с Алексеем Завгородним ( настоящее имя артиста, - прим. ред), но Дорофеева более 10 лет вместе с Владимиром Дантесом.
И вот, Надя в сторис Инстаграм показала, какой конфуз произошел на прогулке с супругом.
"Мне кажется что это последний день, когда я хожу с усами", - сразу перебил Дантес Надю в видео.
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"Идем мы по Андреевскому спуску и подходит мужик к Вове и говори: "Вы же Позитив". А Вова такой отвечает: "Я негатив", - сказала Надя в видео.
Пара в этот момент смеялась, гуляя по солнечному Киеву.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под видео, которое находилось в сторис Инстаграм.
Напомним, Позитив из "Время и Стекло" неожиданно высказался о Дорофеевой и Потапе
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