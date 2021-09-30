Известный исполнитель, бывший солист "Время и стекло", Алексей Завгородний (Позитив), ответил своим ненавистникам

Имя Алексея Завгороднего (Позитива) известно уже много лет, сообщает Politeka.net.

Артист начинал свою карьеру с подросткового возраста. Конечно, за это время у певца появилось не только много поклонников, но и хейтеров.

Однако Алексей знает, что отвечать своим недоброжелателям. На новом видео в программе ЖВЛ певец высказался о неприятной ситуации (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, у Завгороднего поинтересвались, почему он всегда на втором плане - сначала Надя Дорофеева, теперь он в группе у Потапа.

"Во-первых, Надя - девочка, а я - парень. Потап просто больше меня, возможно, он виднее, а я немножко худее, немножко младше. И никогда я бы не зметил, что я на втором плане - у меня такого ощущения нет", - заявил Завгородний.

Также у Позитива поинтересовались, когда у него появится борода, а то "усики", по мнению хейтеров, несолидно.

"Дело в том, что я мечтаю о большой бороде. Мне 32, а не получается пока, но надеюсь, что через пару лет, она начнет немножко расти", - поделился откровением артист.

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