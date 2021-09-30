От нее такого не ожидали

Известная певица, звезда популярного шоу "Орел и решка" Мишель Андраде ошеломила переменой имиджа

Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. 24-летняя Мишель для многих ассоциируется с образом милой и нежной девушки, но похоже, она решила показать себя с другой стороны. Новые кадры появились в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Мишель запечатлена в кожаной куртке, под нет никакой одежды.

Новые кадры вызвали неоднозначную реакцию. Многие не оценили такой эксперимент. Также молодую певицу сравнили с Надей Дорофеевой.

«К таланту такие фото не имеют никакого отношения», «И эту уже испортили и опошлили», «Я подумала, что это Дорофеева», «Не впечатлила абсолютно», - пишут в комментариях.

В то же время есть и те, кому такие кадры с Андраде пришлись по душе.

«Ого, чудесная», «Фото просто супер», «Ты красотка», - оотметили пользователи Сети.

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