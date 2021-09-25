Украинская певица Мишель Андраде, которая стала новой ведущей шоу «Орел и Решка», впечатлила танцами

Как пишет Politeka.net, 24-летняя артистка недавно решила переквалифицироваться в ведущие, став лицом популярного шоу «Орел и Решка». Как известно, благодаря этому шоу прославились многие известные звезды, такие как Леся Никитюк, Регина Тодоренко и Настя Ивлеева. Судя по всему, популярность молодой артистки тоже решили укрепить при помощи тревел-проекта.

Параллельно со съемками Мишель успевает активно вести свои социальные сети и заниматься карьерой. В молодежной сети Тик Ток появилось видео, на котором артистка в обтягивающей кофточке устроила зажигательные танцы перед камерой.

«Очень жаль, но…», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу восторженных слов.

«Короче, ты самая лучшая и красивая девушка», «Крутышка», «Ты лучше Шейк и Дженнер», «Какие формы», «Девочка, ты просто топ», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Андраде попала в больницу, фото в гипсе: "Первый в моей жизни...".

Еще Politeka писала, что Мишель Андраде с партнером по шоу "Орел и Решка" насмешила поклонников: "Йоу, йоу, полегче".

Также Politeka сообщала, что Андраде пустилась в пляс, позабыв о гипсе: "Бриллиантовая рука".