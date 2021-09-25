Украинская певица Мишель Андраде, которая стала новой ведущей шоу «Орел и Решка», впечатлила танцами
Как пишет Politeka.net, 24-летняя артистка недавно решила переквалифицироваться в ведущие, став лицом популярного шоу «Орел и Решка». Как известно, благодаря этому шоу прославились многие известные звезды, такие как Леся Никитюк, Регина Тодоренко и Настя Ивлеева. Судя по всему, популярность молодой артистки тоже решили укрепить при помощи тревел-проекта.
Параллельно со съемками Мишель успевает активно вести свои социальные сети и заниматься карьерой. В молодежной сети Тик Ток появилось видео, на котором артистка в обтягивающей кофточке устроила зажигательные танцы перед камерой.
«Очень жаль, но…», - подписала видео звезда.
Дочь Пугачевой Орбакайте оконфузилась на съемках, заставив смеяться известного актера: "Всегда готова..."
Комаров из "Мир наизнанку" отправился в опасное место: "Постоянно происходят несчастные случаи"
46-летний Казанин из "Квартал 95" показал свою семью на редком фото: "Подстригитесь"
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
"Холостячку" Мишину в купальнике поздравляют с беременностью: "Животик себя проявляет"
В комментариях ей оставили массу восторженных слов.
«Короче, ты самая лучшая и красивая девушка», «Крутышка», «Ты лучше Шейк и Дженнер», «Какие формы», «Девочка, ты просто топ», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Андраде попала в больницу, фото в гипсе: "Первый в моей жизни...".
Еще Politeka писала, что Мишель Андраде с партнером по шоу "Орел и Решка" насмешила поклонников: "Йоу, йоу, полегче".
Также Politeka сообщала, что Андраде пустилась в пляс, позабыв о гипсе: "Бриллиантовая рука".