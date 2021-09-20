Популярна українська співачка і ведуча "Орла і решки" Мішель Андраде повідомила, що потрапила в лікарню через серйозну травму

Артистка болівійського Походження, яку в Україні продюсує Потап, поділилася сумними новинами на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Мішель розповіла, що напередодні у неї був вихідний, який закінчився вкрай неприємною подією.

"Вчора був довгоочікуваний вихідний! Який закінчився в лікарні", - написала співачка в сторіз, поділившись знімком, на якому вона позувала зі своєю подругою.

Андраде підкреслила, що зараз з нею все гаразд. Втім, це твердження є досить відносним, адже в подальших сторіз Мішель розкрила, що отримала перелом руки.

"Перший перелом у моєму житті. Але все буде добре! 3 тижні і можу вже знімати гіпс", - оптимістично повідомила знаменитість, показавши себе на фото з гіпсом в стінах лікарні.

При цьому вона підкреслила, що продовжить зніматися в "Орлі і рішці", незважаючи на травму.

Пізніше Андраде показала, як за нею доглядає подруга, з якою співачка зайшла в кафе перекусити.

"Так як у мене тепер ось ця ось штука на 3 тижні, мене годують. Є спеціально навчені люди. Слухайте, це так зручно!", - пожартувала зірка.

Нагадаємо, Андраде з "Орла і Решки" показала найкрутіші моменти на зйомках із зірковим партнером.

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде з партнером-зіркою "Орла і Решки" показали, як розважалися на Кіпрі.

Також Politeka писала, що зірка "Орел і Решка" Андраде в корсеті показала свою пишність в променях сонця.