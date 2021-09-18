Украинская певица Мишель Андраде, ведущая "Орел и Решка", впечатлила новым образом
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является известной певицей боливийского происхождения в Украине. Красотка недавно стала новой ведущей проекта "Орел и Решка" вместе со звездным партнером Кириллом Машковым. Парочка активно развивает блоги в соц.сетях, подогревая интерес к шоу.
Но в этот раз совместный снимок ведущих появился на официальной страничке проекта "Орел и Решка". Мишель была в белой полупрозрачной юбке, задрав одну ножку. Кирилл стоял рядом и держал Андраде за руку.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Удачные ведущие", "Ведущие огонь", "Бутылки уже тю-тю", "Божееее, день субботы двойне приятен, а всё потому что в этот день целых два выпуска шоу Орёл и Решка", "Про Кыргызстан будет.. ждем с нетерпением".
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