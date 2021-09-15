Популярная украинская певица и ведущая «Орла и решки» Мишель Андраде поделилась радостным фото в преддверии выхода своей новой песни

Молодая артистка боливийского происхождения получила большую популярность в Украине после участия в разных вокальных проектах. Ей удалось привлечь внимание не только публики, но и Потапа, который стал ее продюсером. В последнее время Мишель была занята на съемках трэвел-шоу «Орел и решка», однако о музыке исполнительница тоже не забывает.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Андраде рассказала о том, что готовится выпустить новую песню.

«Я очень жду выход моего нового трека, не могу перестать его включать», - написала певица.

Она также поделилась атмосферными фото, на которых позировала на улице под теплым сентябрьским солнцем. Певица была одета в белую футболку, рубашку и джинсы. Ее образ дополняли модные очки. Судя по довольной улыбке, в этот момент она слушала ту самую песню в наушниках.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.

«Мы ждём», «Ждём с нетерпением», «Интересно будет услышать», «Мишель я тебе люблю», «Завидую людям, которым осталось подождать всего-то пару недель. Я вот жду уже 4 месяца этот пожар», - пишут люди.

Напомним, подопечная Потапа Мишель Андраде отдала свое сердце экзотическому красавцу.

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