Певица и телеведущая Мишель Андраде, звезда "Орла и Решки", показала, как плавала в Карибском море

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде стала ведущей нового сезона "Орел и Решка". Красотка ведет активно Инстаграм, где рассказывает много интересного о шоу.

Красотка на новых фото показала, как проводит время в Карибском море. Оказалось, девушка решила поплавать не одна, а с животным. Только дельфин для Мишель не подошел, поэтому Андраде решила использовать свинку. Красотка показала как фото, так и видео этого забавного момента.

"Все нормальные люди плавают с дельфинами, с рыбками, с китами, с черепашками, даже с акулами!

А я решила первый раз нырнуть в Карибское море и поплавать со свинками.

Запомню на всю жизнь!", - написала Мишель под публикацией.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это что, новый прикол какой-то?", "Вау", "это купание перед мангалом?", "Вы такие милые", "Класс, это моя мечта, Багамы?", "Потап помолодел".

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