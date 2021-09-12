Мишель Андраде появилась вместе с соведущим "Орел и Решка", заинтриговав украинцев
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является не только успешной певицей в Украине, но и телеведущей, став героиней в шоу "Орел и Решка". Партнером по путешествиям стал юморист Кирилл Макашов. И вот, на страничке "Орел и Решка" в Инстаграм появился новый анонс.
На фотографии, которая была прикреплена к посту, Мишель и Кирилл стояли на дороге. Андраде была в платье, а Машаков в футболке и шортах. Пара улыбалась, позируя для фото.
"Вот это позировка! Приглашаем всех на мастер-класс", - написала шутливо Мишель сразу под фото.
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"Выпуск сезона “Земляне” про гондурасцев уже открыт", - написано было администратором странички.
Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:
"Классные", "Огонь", "Только из-за ведущего смотрю", "Улыбашки. Кирил с Мишелькой даже похожи. Что значит вместе работать. Красавчики. Ждём выпуск".
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