Мишель Андраде записала новое зажигающее видео, показав свои танцы

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является популярной певицей, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап). Красотка также стала ведущей проекта "Орел и Решка", при этом не забывает и о своих блогах в социальных сетях, где регулярно делится всем интересным.

В этот раз девушка записала видео для ТикТок. Красотка была в штанах и боди, показав эффектные движения на камеру. Видео получилось эффектным и зажигающим.

"Но чего я боялась", - написала Андраде.

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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ну быть такой красивой вообще незаконно", "Такое ощущение, что это ты поешь", "Вау, какая же прекрасная девушка Мишель. Вы очень красивая", "Просто нереальная красотка".

@mishvirmish

Pero que temon❤️‍🔥

♬ sonido original - La Rosalia

Напомним, протеже Потапа Андраде восхитила подробностями со съемок проекта "Орел и решка"

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Андраде впечатлила роскошными движениями и смелым ракурсом

Также Politeka сообщала, что протеже Потапа Андраде начала беззаботные пляски с девушкой, которая оказалась похожа на звезду