Мишель Андраде записала новое зажигающее видео, показав свои танцы

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является популярной певицей, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап). Красотка также стала ведущей проекта "Орел и Решка", при этом не забывает и о своих блогах в социальных сетях, где регулярно делится всем интересным.

В этот раз девушка записала видео для ТикТок. Красотка была в штанах и боди, показав эффектные движения на камеру. Видео получилось эффектным и зажигающим.

"Но чего я боялась", - написала Андраде.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ну быть такой красивой вообще незаконно", "Такое ощущение, что это ты поешь", "Вау, какая же прекрасная девушка Мишель. Вы очень красивая", "Просто нереальная красотка".

Напомним, протеже Потапа Андраде восхитила подробностями со съемок проекта "Орел и решка"

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Андраде впечатлила роскошными движениями и смелым ракурсом

Также Politeka сообщала, что протеже Потапа Андраде начала беззаботные пляски с девушкой, которая оказалась похожа на звезду



