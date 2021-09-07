Мишель Андраде рассказала о разрушенных планах из-за болезни

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является успешной певицей, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап). Красотку также позволи быть ведущей на шоу "Орел и Решка". Девушка решила поделиться в сторис Инстаграм, как проходили съемки программы.

"Когда прилечу в Киев, нужен срочно отдых. Я взяла себе 2.5 дня на восстановление. Сама, изолирована от всех, только я, природа и тишина", - написала Андраде.

Спустя несколько часов Мишель рассказала, что планы нарушены из-за болезни.

"Но моему организму этого не достаточно. Заболела. И пришлось все перенести. Все планы, встречи, съемки и т. д.", - написала Андраде.

Но красотка нашла и плюсы в этой ситуации. Девушка решила рассказать, чем занялась вместо первоначальных планов.

"Прогулки на свежем воздухе, фильмы, сериал, новые книжки, много полезной еды и сон. Тут явно были свои плюсы", - отметила Мишель.

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