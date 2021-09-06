Известная артистка Мишель Андраде заинтриговала украинев и предложила рассказать, что с ней происходило на шоу "Орел и решка"

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является популярной украинской певицей и телеведущей. Артистка является подопечной Потапа в его продюсерском центре "MOZGI" Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Мишель Андраде опубликовала новые видео и фото у себя на странице. На видео девушка стоит в очереди в аэропорту. Как известно, сейчас проходят съемки нового сезона шоу "Орел и решка", где певица является одной из ведущих.

"Возвращаемся в режим Орла и Решки", сообщила певица.

Также она предложила рассказать поклонникам о том, что с ней произошло за последние 2,5 недели. На снимке Мишель в белой футболке и в джинсах черно-белой расцветки с разрезами.

"Столько всего происходило за эти 2,5 недели. Рассказать вам немного?", - спросила у поклонников Мишель Андраде.

Реакций и комментариев под кадрами нет поскольку формат Сториз этого не предусматривает.

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