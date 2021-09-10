Молодая певица Мишель Андраде показала удивительные кадры из путешествия

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая работает с продюсером Алексеем Потапенко (Потап), часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети удивительными кадрами с фантастической локации.

На новом фото Мишель запечатлена на фоне потрясающего пейзажа острова Роатан, что в Карибском море. Перед камерой певица появилась в длинном светлом платье с цветастым узором, которое красиво подчеркнуло стройную талию. Волосы красотки распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице нет макияжа, только загадочный вид.

В подписи к фотографиям Андраде написала: "И как же здесь не влюбится! Самый настоящий остров, Роатан". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото артистки, засыпая ее комплиментами: "Очень красиво", "Где такое красивое платье можно купить?", "Вау! Я уже хочу туда!", "В тебя можно влюбиться и в Бердянске, красотка", "Как красиво. Даже по-доброму завидно, и радостно за тебя", "Какая же красивая".

Напомним, Подопечная Потапа Мишель Андраде впервые рассказала о своей болезни: "Пришлось все перенести...".

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