Украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап (Алексей Потапенко), показала, что с ней произошло
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде недавно стала новой телеведущей "Орел и Решка". Красотка сейчас активно занята съемками шоу, путешествуя по миру. Недавно девушка анонсировала выпуск о Гондурасе. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
Красотка сегодня успела записать несколько сторис. На одном Андраде показала, как встретила утро.
"Я называю это доброе утро", - написала Андраде.
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На втором сторис красотка показала травму, которую получила. Девушка выставила колено с ранами, из которых сочилась кровь.
"Кайф", - написала Андраде.
А на страничке "Орел и Решка" появился сторис, где Мишель уже с другим ведущим проекта - Кириллом Макашовым. Пара подогревала интерес уже к новому выпуску:
"Выпуск про гватемальцев открыт всем-всем на планете".
Напомним, Мишель Андраде с партнером-звездой "Орел и Решка" поразили видом на совместных кадрах
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