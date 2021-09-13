Украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап (Алексей Потапенко), показала, что с ней произошло

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде недавно стала новой телеведущей "Орел и Решка". Красотка сейчас активно занята съемками шоу, путешествуя по миру. Недавно девушка анонсировала выпуск о Гондурасе. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

Красотка сегодня успела записать несколько сторис. На одном Андраде показала, как встретила утро.

"Я называю это доброе утро", - написала Андраде.

На втором сторис красотка показала травму, которую получила. Девушка выставила колено с ранами, из которых сочилась кровь.

"Кайф", - написала Андраде.

А на страничке "Орел и Решка" появился сторис, где Мишель уже с другим ведущим проекта - Кириллом Макашовым. Пара подогревала интерес уже к новому выпуску:

"Выпуск про гватемальцев открыт всем-всем на планете".

Напомним, Мишель Андраде с партнером-звездой "Орел и Решка" поразили видом на совместных кадрах

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Андреде пустилась в пляс в узком боди

Также Politeka сообщала, что подопечная Потапа Мишель Андраде поразила видом в тонком платьице



