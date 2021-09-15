Известная певица и подопечная Потапа Мишель Андраде призналась в чувствах экзотическому красавцу

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка". Певица активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками моментами из жизни.

Так, на этот раз Мишель Андраде опубликовала новые видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, она сейчас на съемках шоу "Орел и Решка". Девушка показала, как проводит время в путешествиях, и кому отдала своё сердце.

Мишель Андраде встретила лемура и спросила: "Ты есть будешь?".

"Покорил моё сердце", - призналась певица.

"Ну какой же он крутой! Не могу..."

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

Ранее сообщалось, Мишель Андраде с партнером-звездой "Орел и Решка" поразили видом на совместных кадрах: "Вот это позировка!"

Также, звезда "Орел и Решка" Андраде в купальнике рассмешила неожиданной компанией на море: "Потап помолодел"

Politeka рассказывала, подопечная Потапа Андраде пустилась в пляс в узком боди: "Быть такой красивой вообще незаконно"



