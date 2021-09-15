Известная певица и подопечная Потапа Мишель Андраде призналась в чувствах экзотическому красавцу
Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка". Певица активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками моментами из жизни.
Так, на этот раз Мишель Андраде опубликовала новые видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, она сейчас на съемках шоу "Орел и Решка". Девушка показала, как проводит время в путешествиях, и кому отдала своё сердце.
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Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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