Украинская певица и ведущая "Орла и Решки" Мишель Андраде показала себя, удивив видом

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является успешной украинской певицей боливийского происхождения. Красотка недавно стала новой ведущей шоу "Орел и Решка" и теперь активно путешествует, записывая новые эпизоды для проекта. Не забывает Андраде и об Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.

Красотка в этот раз опубликовала фото в своем блоге, на котором показала стильный образ в черном. Девушка стояла боком, развернувшись к камере лицом.

"Мы так привыкли без сна", - написала Мишель Андраде под фотографией.

Солистка KAZKA Александра Зарицкая и еще почти 5 тысяч фанатов поставили лайки под публикацией и написали комментарии:

"Трудяжка, береги себя", "Без сна нельзя", "По Вам не скажешь что не спите, выглядите отлично", "Вау, какая же красотка", "а я вообще встаю в 6-7", "И для меня это нормально я привыкла вставать рано".

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