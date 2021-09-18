Популярная украинская певица и ведущая «Орла и решки» Мишель Андраде похвасталась кадрами из солнечного Кипра

Певица недавно стала новой ведущей шоу «Орел и Решка». Так, она объездила много стран и на этот раз побывала с проектом на острове Кипр. Соответствующие кадры звезда выложила в Instagram.

«Кипр 💯стоит того, чтобы в него погрузиться🐡 – во всех смыслах! Он жаркий, курортный, удивит и тех, кто путешествует по-богатому 😏 и тех, кто прилетел на бюджетный викенд!», - рассказала своим поклонникам Мишель.

На фото она попозировала в лучах солнца на узких улочках Кипра.

На красотке было белое очень кроткое платье из сетки и корсета на шнуровке. Наряд был с открытыми плечами и длинными прозрачными рукавами. Он удачно подчеркнул точенную фигурку молодой певицы.

Стоит отдать должное, в таких нарядах Андраде очень привлекательна и аппетитна.

Фанаты были покорены и свой восторг выразили в комментариях.

"Мы ждём тебя в Украине и ждёт твои концерты!!!!🔥",

" Мишель вы невероятно красивая 😍😍😍😍😍😍 Очень вас Люблю",

"Люблю тебя моя киса", - пишут в сети.

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