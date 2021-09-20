Популярная украинская певица и ведущая «Орла и решки» Мишель Андраде сообщила, что попала в больницу из-за серьезной травмы

Артистка боливийского происхождения, которую в Украине продюсирует Потап, поделилась печальными новостями на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Мишель рассказала, что накануне у нее был выходной, который закончился крайне неприятным происшествием.

«Вчера был долгожданный выходной! Который закончился в больничке», - написала певица в Сториз, поделившись снимком, на котором она позировала со своей подругой.

Андраде подчеркнула, что сейчас с ней все в порядке. Впрочем, это утверждение довольно относительно, ведь в дальнейших Сториз Мишель раскрыла, что получила перелом руки.

«Первый перелом в моей жизни. Но все будет хорошо! 3 недельки и могу уже снимать гипс», - оптимистично сообщила знаменитость, показав себя на фото с гипсом в стенах больницы.

При этом она подчеркнула, что продолжит сниматься в «Орле и решке», несмотря на травму.

Позже Андраде показала, как за ней ухаживает подруга, с которой певица зашла в кафе перекусить.

«Так как у меня теперь вот эта вот штука на 3 недели, меня кормят. Есть специально обученные люди. Слушайте, это так удобно!», - пошутила звезда.

Напомним, Андраде из "Орла и Решки" показала самые крутые моменты на съемках со звездным партнером.

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде с партнером-звездой "Орла и Решки" показали, как развлекались на Кипре.

Также Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Андраде в корсете показала свое великолепие в лучах солнца.