Украинская телеведущая и певица Мишель Андраде показала лучшие моменты на съемках "Орла и Решки"

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде сейчас активно занята съемками нового сезона "Орел и Решка. Земляне". Красотка вместе со звездным партнером Кириллом Машковым ездит по миру, показывая украинцам множество интересного. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами своим творчеством и личными кадрами.

В этот раз Мишель сделала опрос, показать ли фанатам лучшие моменты со съемок, которые проходили на Кипре.

"Ну, погнали. Но в следующих сторис должна быть максимальная реакция. Потому что и правда эти моменты огонь", - написала Андраде.

На следующем сторис девушка стояла у раздачи еды, взяв одну сосиску. Мишель скривилась после того, как понюхала одну из них.

"Кипрские сосисочки", - написала под видео девушка.

На втором сторис был уже Кирилл. Машков доил корову, сделав смешное выражение лица.

"Это лицо!!!", - написала Андраде.

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