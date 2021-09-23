Українська співачка Мішель Андраде, зірка "Орел і Решка", показала танці зі зламаною рукою

Як пише Politeka.net, Мішель є популярною співачкою, яку взяли в якості ведучої на шоу "Орел і Решка". Красуня нещодавно зламала руку-вперше у своєму житті. Дівчина вирушила в лікарню, де їй наклали гіпс, який належить носити три тижні. Але Андраде зазначила, що зйомки проекту не стали зупиняти.

Як можна помітити, не заважає рука Мішель і танцювати. Красуня опублікувала відео в Тікток, де пустилася в танок під музику. Красуня була в боді і штанях, а образ доповнила стильним капелюшком.

"Я прикушую його за щоку, як ніби це фрукт", - написала Андраде.

Фанати поставили десятки лайків і написали коментарі:

"Прохолодний аксесуар на руці", "це нове намисто", "Діамантова рука", " як рука, Мішель? Дуже хвилююся, коли знімуть гіпс? Красуня".

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