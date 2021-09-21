Мишель Андраде сломала руку, но решила продолжить съемки "Орел и Решка", несмотря на гипс

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде на днях рассказала о том, что попала в больницу. Как оказалось, ведущая "Орла и Решки" сломала впервые в жизни руку. Девушке наложили гипс, который снимут только через три недели. Андраде сразу сказала, что съемки никто не останавливает. А сегодня, 21 сентября, девушка показала, как управляется с рукой в гипсе, опубликовав новое фото в Инстаграм.

Мишель на фото держала в руках большую тарелку, а на голову натянула шляпу. Красотка улыбалась, позируя для фото. Как можно заметить, об сломанную руку Андраде только обперла посудину, а второй придерживала.

"Приятного аппетита", - написала Мишель под фотографией.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Выздоравливайте", "как твоя ручка?", "Выздоравливай скорее, солнышко мое", "Размер кофе, которые мы заслужили этой осенью", "Выздоравливай", "Не бережет себя. Выздоравливайте", "А что с рукой?", "Прекрасная, солнышко", "Выздоравливай, Мишель, яя тебя очень люблю", "Судя по довольному лицу - это суп".

Напомним, Андраде из "Орла и Решки" загремела в больницу, кадры певицы в гипсе

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