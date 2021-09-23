Украинская певица Мишель Андраде, звезда "Орел и Решка", показала танцы со сломанной рукой
Как пишет Politeka.net, Мишель является популярной певицей, которую взяли в качестве ведущей на шоу "Орел и Решка". Красотка недавно сломала руку - впервые в своей жизни. Девушка отправилась в больницу, где ей наложили гипс, который предстоит носить три недели. Но Андраде отметила, что съемки проекта не стали останавливать.
Как можно заметить, не мешает рука Мишель и танцевать. Красотка опубликовала видео в ТикТок, где пустилась в пляс под музыку. Красотка была в боди и штанах, а образ дополнила стильной шляпкой.
"Я прикусываю его за щеку, как будто это фрукт", - написала Андраде.
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Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:
"Классный аксессуар на руке", "Это новое ожерелье", "Бриллиантовая рука", "Как рука, Мишель? Очень волнуюсь, когда снимут гипс? Красотка".
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