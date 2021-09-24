Співачка Мішель Андраде з партнером-зіркою "Орла і Решки" Кирилом Макашовим показали, як розважаються

Як пише Politeka.net, Кирило Машаков і Мішель Андраде стали ведучими нового сезону "Орел і Решка". Співачка нещодавно зламала руку, але вирішила не зупиняти зйомки проекту. Як виявилося, ходити в гіпсі дівчині потрібно буде десь три тижні. Не забуває Мішель і про соціальні мережі, де постійно ділиться новим контентом з українцями.

На новому відео, яке Андраде опублікувала в Тікток, красуня була разом з Кирилом. Парочка стояла перед камерою, пустившись в танок. Після цього Макашов почав показувати більш непристойні жести, чому Мішель засміялася.

"Йоу, йоу, легше", - написала Андраде під відео.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:

"Вау, яка ж красуня", "ви з Кирилом схожі", "Крашиха", "кращі", "рекомендації найкрасивішій дівчинці".

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