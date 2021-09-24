Рэпер Позитив, который недавно развелся, сорвал овации под новыми фото
Так, Алексей Завгородний (настоящее имя артиста) поделился яркими снимками с прогулки по Киеву в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
Позитив предстал в стильном наряде в своем авто, а также на крыше здания.
Примечательно, что одной из первых пост прокомментировала певица и ведущая трэвел-программы "Орел и решка" Мишель Андраде.
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"Какой🔥", - сделала она комплимент коллеге, добавив "огонек".
"@mishvirmish скучаю по тебе", - тепло отозвался Завгородний.
Другие подхватили волну и тоже начали восторгаться Позитивом:
"Красавчик ❤️🔥"; "Вах какой🔥"; "Ля, зачем так офигенно 🤤"; "Очаровашка 😍😍😍"; "Как всегда на стиле 🙌"; "Оригинальная фотка на фоне храма, красота".
Отметим, последние отношения Мишель Андраде (по крайней мере, о которых известно публике) завершились два года назад. Она встречалась с певцом Никитой Ломакиным. Причиной расставания стала ревность. Сейчас у Никиты новая девушка (Светлала Сакраль из шоу-балета Дана Балана).
О разводе Алексея Завгороднего с женой Аней, дизайнером одежды, заговорили в этом году. Парочка была вместе 13 лет, восемь из которых в браке. Общих детей у них нет.
Напомним, Андраде из "Орла и Решки" показала самые крутые моменты на съемках со звездным партнером.
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Также Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Андраде в корсете показала свое великолепие в лучах солнца.