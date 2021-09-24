Вот это поворот!

Рэпер Позитив, который недавно развелся, сорвал овации под новыми фото

Так, Алексей Завгородний (настоящее имя артиста) поделился яркими снимками с прогулки по Киеву в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Позитив предстал в стильном наряде в своем авто, а также на крыше здания.

Примечательно, что одной из первых пост прокомментировала певица и ведущая трэвел-программы "Орел и решка" Мишель Андраде.

"Какой🔥", - сделала она комплимент коллеге, добавив "огонек".

"@mishvirmish скучаю по тебе", - тепло отозвался Завгородний.

Другие подхватили волну и тоже начали восторгаться Позитивом:

"Красавчик ❤️🔥"; "Вах какой🔥"; "Ля, зачем так офигенно 🤤"; "Очаровашка 😍😍😍"; "Как всегда на стиле 🙌"; "Оригинальная фотка на фоне храма, красота".

Отметим, последние отношения Мишель Андраде (по крайней мере, о которых известно публике) завершились два года назад. Она встречалась с певцом Никитой Ломакиным. Причиной расставания стала ревность. Сейчас у Никиты новая девушка (Светлала Сакраль из шоу-балета Дана Балана).

О разводе Алексея Завгороднего с женой Аней, дизайнером одежды, заговорили в этом году. Парочка была вместе 13 лет, восемь из которых в браке. Общих детей у них нет.

Напомним, Андраде из "Орла и Решки" показала самые крутые моменты на съемках со звездным партнером.

Как сообщала Politeka, Позитив поведал об отношениях с экс-женой после развода и доминировании Потапа: "Я столько лет…"

Также Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Андраде в корсете показала свое великолепие в лучах солнца.