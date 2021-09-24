Певица Мишель Андраде с партнером-звездой "Орла и Решки" Кириллом Макашовым показали, как развлекаются
Как пишет Politeka.net, Кирилл Машаков и Мишель Андраде стали ведущими нового сезона "Орел и Решка". Певица недавно сломала руку, но решила не останавливать съемки проекта. Как оказалось, ходить в гипсе девушке нужно будет где-то три недели. Не забывает Мишель и о социальных сетях, где постоянно делится новым контентом с украинцами.
На новом видео, которое Андраде опубликовала в ТикТок, красотка была вместе с Кириллом. Парочка стояла перед камерой, пустившись в пляс. После этого Макашов начал показывать более неприличные жесты, отчего Мишель засмеялась.
"Йоу, йоу, полегче", - написала Андраде под видео.
Уехавшая в Россию Лолита рассекретила размер своей пенсии: "А у Аллы Борисовны..."
46-летний Казанин из "Квартал 95" показал свою семью на редком фото: "Подстригитесь"
Дмитрий Дикусар обратился к украинцам с важными словами: "Третий эфир был для меня последним..."
Лопес в обтягивающем наряде показала, почему она гордится своей внешностью: кадры
Тина Кароль показала, как отжигает с красавчиком, чей брак трещит по швам: "Я так решила..."
Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:
"Вау, какая же красотка", "вы с Кириллом похожи", "Крашиха", "Лучшие", "Рекомендации самой красивой девочке".
Напомним, Позитив с Мишель Андраде обменялись чувственными признаниями
Также Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Андраде пустилась в пляс, несмотря на гипс
А еще Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Андраде после травмы показала, как теперь приходиться есть