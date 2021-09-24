Певица Мишель Андраде с партнером-звездой "Орла и Решки" Кириллом Макашовым показали, как развлекаются

Как пишет Politeka.net, Кирилл Машаков и Мишель Андраде стали ведущими нового сезона "Орел и Решка". Певица недавно сломала руку, но решила не останавливать съемки проекта. Как оказалось, ходить в гипсе девушке нужно будет где-то три недели. Не забывает Мишель и о социальных сетях, где постоянно делится новым контентом с украинцами.

На новом видео, которое Андраде опубликовала в ТикТок, красотка была вместе с Кириллом. Парочка стояла перед камерой, пустившись в пляс. После этого Макашов начал показывать более неприличные жесты, отчего Мишель засмеялась.

"Йоу, йоу, полегче", - написала Андраде под видео.

Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:

"Вау, какая же красотка", "вы с Кириллом похожи", "Крашиха", "Лучшие", "Рекомендации самой красивой девочке".

Напомним, Позитив с Мишель Андраде обменялись чувственными признаниями

Также Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Андраде пустилась в пляс, несмотря на гипс

А еще Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Андраде после травмы показала, как теперь приходиться есть



