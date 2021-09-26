Популярная украинская певица Мишель Андраде отправилась за границу с известным блогером

Известная артистка уже долгое время работает ведущей на шоу "Орел и Решка", передает Politeka.net.

Так, стало известно, что певица вместе с блогером Кириллом Макашовым отправилась в Азербайджан.

На новом фото в официальной группе Мишель Андраде позировала в белой футболке и полосатых брюках, облокотившись на спину своего коллеги-красавчика.

«Орел и Решка. Земляне» врываются в Азербайджан 🇦🇿

Жизнь рядом с нефтяными вышками, супердорогие авто, чтобы показать свой статус - это все об азербайджанцах.

Чем они похожи на нас и чем отличаются - смотри уже сейчас", - написали авторы публикации.

За час публикация собрала более 1000 лайков и ни одного комментария.

Отметим, Мишель Андраде вместе с Кириллом Макашовым уже успели показать жизнь в Непале, Грузии, Турции и в других странах.

Выпуски быстро собирают много комментариев и лайков. Некоторые считают, что Мишель - самая лучшая ведущая программы.

Сама артистка не боится экспериментов. В частности, она посетила Тушетию в Грузии - это место, где редко бывают туристы. Добраться туда можно только четыре месяца в году по "дороге смерти".

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