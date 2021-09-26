Популярная украинская певица Мишель Андраде отправилась за границу с известным блогером
Известная артистка уже долгое время работает ведущей на шоу "Орел и Решка", передает Politeka.net.
Так, стало известно, что певица вместе с блогером Кириллом Макашовым отправилась в Азербайджан.
На новом фото в официальной группе Мишель Андраде позировала в белой футболке и полосатых брюках, облокотившись на спину своего коллеги-красавчика.
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Жизнь рядом с нефтяными вышками, супердорогие авто, чтобы показать свой статус - это все об азербайджанцах.
Чем они похожи на нас и чем отличаются - смотри уже сейчас", - написали авторы публикации.
За час публикация собрала более 1000 лайков и ни одного комментария.
Отметим, Мишель Андраде вместе с Кириллом Макашовым уже успели показать жизнь в Непале, Грузии, Турции и в других странах.
Выпуски быстро собирают много комментариев и лайков. Некоторые считают, что Мишель - самая лучшая ведущая программы.
Сама артистка не боится экспериментов. В частности, она посетила Тушетию в Грузии - это место, где редко бывают туристы. Добраться туда можно только четыре месяца в году по "дороге смерти".
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