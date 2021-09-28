Известная певица и звезда шоу "Орел и решка" Мишель Андраде впервые поделилась горячими снимками в социальных сетях, поклонники не ожидали

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является популярной украинской певицей и телеведущей. Артистка является подопечной Потапа в его продюсерском центре "MOZGI". Сейчас Мишель также является ведущей популярного шоу "Орел и решка", где путешествует по миру.

Так, на этот раз Мишель Андраде опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица в необычном для себя дерзком образе. На ней только кожаная куртка и черные облегающие штаны. Она без стеснения показала, как выглядит без верха и хвастается фигурой.

"Почему бы во вторник не устроить немного пожара?!

@ua.playboy 🌪⚡️

Обожаю эту фотосессию! Обожаю девушек с которым посчастливилось поработать, девочки вы огонь❤️‍🔥", - призналась Мишель Андраде.

Поклонники засыпали её приятными словами в комментариях, однако отметили, что это было очень неожиданно: "Горячо,откровенно- но зачем", "Огнище", "Бомба ракета", "Мишка, это пожар", "А девочка созрела", "Я от Вас такого не ожидала. Я думала Вы порядочная девушка. Жаль!", "Каменских укусила?", "На сегодня хватит красоты 🤷‍♂️ Я получил достаточное количество эстетического удовольствия 😍 Ты очень хороша )".

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