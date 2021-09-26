Звезда популярного шоу "Орел и решка" и известная певица Мишель Андраде поделилась новыми фото

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".

На этот раз певица показала новые фото на своей странице в Инстаграм. На снимках Мишель гуляет по улицам города и позирует на камеру в стильном наряде. На ней комуфляжные брюки и черная толстовка. Свой образ певица дополнила панамкой и курткой белого цвета. Ранее она сообщала, что находится вместе со съемочной группой "Орла и решки" на острове Кипр.

"Немного улыбок вам в ленту", - поделилась Мишель Андраде.

Фанаты артистки оставили ей множество приятных слов в комментариях: "Такая прекрасная!", "Мисс Боливия", "Ми, когда концерты? Мы скучаем!", "Пусть вся Ваша жизнь будет наполнена улыбками !!!", "Милая и лучезарная Мишель Андраде".

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