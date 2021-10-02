Популярная певица Надя Дорофеева похвасталась новой прической, однако эксперименты со внешностью даются ей не легко

Как передает Politeka.net, на сегодняшний день экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева является очень успешной исполнительницей. В это году певица начала свою сольную карьеру и не прогадала.

Кроме того, Дорофеева активно ведет свой инстаграм-блог, где делится интересными фактами о себе.

Так, певица отважилась перекрасить волосы в темно-каштановый цвет и сделала себе новую стрижку с асимметричными прядями и мелированием.

Однако Надя призналась своим поклонникам, что любые эксперименты во внешности у нее вызывают стресс.

«Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась. Ох, точно, я же вчера покрасилась! Вообще любые эксперименты во внешности для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съемок. Но на деле каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений. Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы», — написала певица.

Поклонники уже принялись нахваливать новый образ артистки и писать, как ей идет новый цвет волос.

"Надя тебя очень подходит этот цвет , кайф!",

"Я считаю что все кто любят и делают эксперименты они герои!!! Потому что я например боюсь менять что то в волосах😅",

"Тебе очень идет",

"Мне очень нравиться новый цвет твоих волос! Ты красотка", - пишут в сети.

Напомним, Ефросинина ответила на жалобы мужа Нади Дорофеевой Дантеса: "Нюхай наволочку".

Как сообщала Politeka, Муж Дорофеевой Дантес возмутился из-за поездки в поезде: "Где мой подстаканник алюминиевый, где стакан?".

Также Politeka писала, что Муж Дорофеевой Дантес оконфузился, обратившись к украинцам: "Давайте, люди, будем эгоистами".