Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, рассказал об изменениях в поезде
Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является успешным певцом и телеведущим. Звезда решил в Инстаграм рассказать, какая романтика исчезла в поезде.
"Куда делась романтика?
Ну вот еду я в поезде, в красивом вагоне, там даже постель не нужно было собирать и сдавать за 16 часов до прибытия.
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Заказываю чай.
А для меня чай в поезде - самый вкусный на земле. Т.к у проводников особая технология приготовления была. Значит, в стакан кладется долька лимона, ложка/две сахара, подавить, потом пакетик чая и уже потом кипяток. И исключительно в такой последовательности.
Вкус.
И вот сижу в ожидании этого нектара. Заходит проводница, кладёт на стол запакованный чайный пакетик, 2 стика сахара и ставит…БУМАЖНЫЙ стакан с кипятком.
Где мой подстаканник алюминиевый, где стакан?!?! В конце концов лимон гдееее?", - написал Владимир.
Ефросинина сразу прокомментировала публикацию:
"В любой неромантичной ситуации в поезде, нюхай наволочку!".
Напомним, героиня шоу "Маскарад-2" в образе хищницы заставила Дантеса, Ткача и Ласточкина стоять верх ногами
А еще Politeka писала, что Ефросинина с Дантесом и другими звездами блеснула стилем на новой "Лиге смеха"
Также Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес оконфузился, обратившись к украинцам