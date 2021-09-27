Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, рассказал об изменениях в поезде

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является успешным певцом и телеведущим. Звезда решил в Инстаграм рассказать, какая романтика исчезла в поезде.

"Куда делась романтика?

Ну вот еду я в поезде, в красивом вагоне, там даже постель не нужно было собирать и сдавать за 16 часов до прибытия.

Заказываю чай.

А для меня чай в поезде - самый вкусный на земле. Т.к у проводников особая технология приготовления была. Значит, в стакан кладется долька лимона, ложка/две сахара, подавить, потом пакетик чая и уже потом кипяток. И исключительно в такой последовательности.

Вкус.

И вот сижу в ожидании этого нектара. Заходит проводница, кладёт на стол запакованный чайный пакетик, 2 стика сахара и ставит…БУМАЖНЫЙ стакан с кипятком.

Где мой подстаканник алюминиевый, где стакан?!?! В конце концов лимон гдееее?", - написал Владимир.

Ефросинина сразу прокомментировала публикацию:

"В любой неромантичной ситуации в поезде, нюхай наволочку!".

Напомним, героиня шоу "Маскарад-2" в образе хищницы заставила Дантеса, Ткача и Ласточкина стоять верх ногами

А еще Politeka писала, что Ефросинина с Дантесом и другими звездами блеснула стилем на новой "Лиге смеха"

Также Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес оконфузился, обратившись к украинцам



