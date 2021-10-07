Певица Надя Дорофеева, бывшая солистка группы "Время и Стекло", в личном блоге показала, как разбиралась с патрульной полицией в столице Украины - Киеве.
Как пишет Politeka.net, экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева сейчас активно строит сольную карьеру. Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Надя стояла возле патрульной машины и что-то заполняла. Дорофеева опубликовала несколько снимков, отметив, что находится в Киеве.
"Это патрульная полиция моды. Вы арестованы", - написала Дорофеева.
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"Предъявите ваши бирки на одежде", - написала рэп-исполнительница Alyona Alyona.
Фанаты поставили более 22 тысяч лайков и написали комментарии:
"Хорош", "Пожар", "Пришлось автограф оставить", "Любите свой стиль, вы вдохновляете всех", "Я вижу опасность", "У вас есть один телефонный звонок своему стилисту", "Ваш стиль такой красивый".
Напомним, Позитив после распада "Время и Стекло" обнародовал особенные кадры с Дорофеевой
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