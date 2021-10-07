Певица Надя Дорофеева, бывшая солистка группы "Время и Стекло", в личном блоге показала, как разбиралась с патрульной полицией в столице Украины - Киеве.

Как пишет Politeka.net, экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева сейчас активно строит сольную карьеру. Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Надя стояла возле патрульной машины и что-то заполняла. Дорофеева опубликовала несколько снимков, отметив, что находится в Киеве.

"Это патрульная полиция моды. Вы арестованы", - написала Дорофеева.

"Предъявите ваши бирки на одежде", - написала рэп-исполнительница Alyona Alyona.

Фанаты поставили более 22 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорош", "Пожар", "Пришлось автограф оставить", "Любите свой стиль, вы вдохновляете всех", "Я вижу опасность", "У вас есть один телефонный звонок своему стилисту", "Ваш стиль такой красивый".

Напомним, Позитив после распада "Время и Стекло" обнародовал особенные кадры с Дорофеевой

А еще Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" не сдержал чувств во время крепких объятий с Дорофеевой

Также Politeka сообщала, что Дорофеева в топе с открытыми плечами устроила фотосессию возле зеркала



