Известный исполнитель, бывший солист "Время и Стекло", Алексей Завгородний (Позитив), показал легендарное место, где был с бывшей коллегой Надей Дорофеевой.

Десять лет Позитив вместе с Надей Дорофеевой выступали вместе в группе "Время и Стекло", сообщает Politeka.net. В прошлом году группа распалась. Сейчас артистка строит сольную карьеру, а ее бывший коллега выступает в группе "MOZGI".

За время существования у коллектива появилась масса фанатов, и ценны любые воспоминания бывших участников.

Так, Позитив в своем недавнем сторис в Инстаграм рассказал о месте, где он был с Надей Дорофеевой. Как оказалось, в нем много лет назад прошла первая фотосессия "Время и Стекло".

"Здесь историческое место. В этом месте была первая фотосессия группы "Время и Стекло". И сейчас я кину фотки, поржете", - сообщил Позитив.

На кадрах юные Надя и Алексей предстали в разных образах и позах.

Отметим, причиной распада коллектива стало желание Нади Дорофеевой начать сольную карьеру. Об этом рассказал продюсер Потап в интервью передаче «Зірковий шлях».

По его словам, Дорофеева созрела на то, чтобы выступать сольно, а Позитив - отличный композитор и автор, поэтому им нужно было развиваться и меняться.

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" неожиданно высказался о Дорофеевой и Потапе

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