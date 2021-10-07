Известный исполнитель, бывший солист "Время и Стекло", Алексей Завгородний (Позитив), показал легендарное место, где был с бывшей коллегой Надей Дорофеевой.
Десять лет Позитив вместе с Надей Дорофеевой выступали вместе в группе "Время и Стекло", сообщает Politeka.net. В прошлом году группа распалась. Сейчас артистка строит сольную карьеру, а ее бывший коллега выступает в группе "MOZGI".
За время существования у коллектива появилась масса фанатов, и ценны любые воспоминания бывших участников.
Так, Позитив в своем недавнем сторис в Инстаграм рассказал о месте, где он был с Надей Дорофеевой. Как оказалось, в нем много лет назад прошла первая фотосессия "Время и Стекло".
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"Здесь историческое место. В этом месте была первая фотосессия группы "Время и Стекло". И сейчас я кину фотки, поржете", - сообщил Позитив.
На кадрах юные Надя и Алексей предстали в разных образах и позах.
Отметим, причиной распада коллектива стало желание Нади Дорофеевой начать сольную карьеру. Об этом рассказал продюсер Потап в интервью передаче «Зірковий шлях».
По его словам, Дорофеева созрела на то, чтобы выступать сольно, а Позитив - отличный композитор и автор, поэтому им нужно было развиваться и меняться.
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