Известная украинская певица Надя Дорофеева рассказала поклонникам о своей фобии.
Как пишет Politeka.net, бывшая солистка популярной группы "Время и стекло" Надя Дорофеева решилась начать сольную карьеру. Девушка уже выпустила несколько хитов и продолжает развиваться. В своем Instagram певица часто делится фотографиями и видео со съемок и повседневной жизни и рассказывает интересные факты о себе.
На этот раз Дорофеева поделилась снимком, на котором предстала в красивом лимонном свитере и микрошортах такого же цвета. Певица решилась рассказать поклонникам о своем страхе.
"Внимание, уважаемые подписчики! Мой загон, который вы ещё не знаете. Я боюсь подъездов 😂 Захожу в них только тогда, когда у двери никого нет, потом бегу, будто меня кто-то преследует и нервно жму кнопку лифта, он же так точно быстрее приедет!",- призналась певица.
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За 20 минут поклонники поставили почти 22 тысячи лайков и написали комментарии.
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