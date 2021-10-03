Відома телеведуча Маша Єфросиніна і співак Володимир Дантес змусили шанувальників ще більше про них говорити

Як повідомляє Politeka.net, Володимир Дантес є популярним ведучим і співаком в Україні. У новому сезоні "Ліги сміху" і "Маскараду" на каналі 1+1 він став тренером і суддею. Компанію йому склали популярні українські зірки. У їх числі і ведуча Маша Єфросиніна.

На своїй сторінці в Instagram співак розповів про стосунки з Єфросиніною. Маша також опублікувала про це пост в мережі.

На фото, яке опублікували Вова Дантес і Маша Єфросиніна, вони обіймають один одного. При цьому телеведуча радісно посміхається.

"Вовка, щось у нас обнімонських фоток більше, ніж можна пояснити. Знаєш що, давай, нібито я тут вже знаю, що у тебе запуститься круте stand up шоу на ютуб, і там же вийде такий важливий соціальний проект про стартапи! Ми будемо "рубатися" з тобою на Маскарад в різних командах, і ти так будеш підтримувати всі мої починання! А поки на фото літо, страшна спека і перша зйомка @ligasmeha, і ми просто з тобою раді нашій зустрічі)", - підписала Єфросиніна їх загальний знімок.

У свою чергу чоловік Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес пояснив після їх обнімашек і написав: "Реально, ми знайомі давно, але якось дружба почалася на @ligasmeha і ми несемо її (дружбу) скрізь".

Нагадаємо, Єфросиніна відповіла на скарги чоловіка Наді Дорофєєвої Дантеса.

Як повідомляла Politeka, Чоловік Дорофєєвої Дантес обурився через поїздку в поїзді.

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