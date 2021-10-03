Відома телеведуча Маша Єфросиніна і співак Володимир Дантес змусили шанувальників ще більше про них говорити
Як повідомляє Politeka.net, Володимир Дантес є популярним ведучим і співаком в Україні. У новому сезоні "Ліги сміху" і "Маскараду" на каналі 1+1 він став тренером і суддею. Компанію йому склали популярні українські зірки. У їх числі і ведуча Маша Єфросиніна.
На своїй сторінці в Instagram співак розповів про стосунки з Єфросиніною. Маша також опублікувала про це пост в мережі.
На фото, яке опублікували Вова Дантес і Маша Єфросиніна, вони обіймають один одного. При цьому телеведуча радісно посміхається.
Пугачова "підколола" відому співачку на посиденьках з Галкіним і Вайкуле: "Тобі кисень ніхто не перекривав?"
Дружина екс-"Холостяка" Михайлюка зізналася, як змінилися їхні стосунки після пологів і де він зараз: "Поправилася на 25 кг"
Весілля обернулося для Рибака з "Холостячки" справжнім кошмаром: "Ледве встав з ліжка"
"Таємну дружину" Винника, про яку він замовчує, зняли в європейському ресторані: як виглядає і відпочиває Таюне
Пропозиція руки та серця на "Танцях з зірками", що не показали по ТБ: "Поки у вас реклама..."
"Вовка, щось у нас обнімонських фоток більше, ніж можна пояснити. Знаєш що, давай, нібито я тут вже знаю, що у тебе запуститься круте stand up шоу на ютуб, і там же вийде такий важливий соціальний проект про стартапи! Ми будемо "рубатися" з тобою на Маскарад в різних командах, і ти так будеш підтримувати всі мої починання! А поки на фото літо, страшна спека і перша зйомка @ligasmeha, і ми просто з тобою раді нашій зустрічі)", - підписала Єфросиніна їх загальний знімок.
У свою чергу чоловік Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес пояснив після їх обнімашек і написав: "Реально, ми знайомі давно, але якось дружба почалася на @ligasmeha і ми несемо її (дружбу) скрізь".
Нагадаємо, Єфросиніна відповіла на скарги чоловіка Наді Дорофєєвої Дантеса.
Як повідомляла Politeka, Чоловік Дорофєєвої Дантес обурився через поїздку в поїзді.
Також Politeka писала, що Чоловік Дорофєєвої Дантес осоромився, звернувшись до українців.