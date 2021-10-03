Известная телеведущая Маша Ефросинина и певец Владимир Дантес заставили поклонников еще больше о них говорить

Как сообщает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным ведущим и певцом в Украине. В новом сезоне "Ліги сміху" и "Маскарада" на канале 1+1 он стал тренером и судьей. Компанию ему составили популярные украинские звезды. В их числе и ведущая Маша Ефросинина.

На своей странице в Instagram певец рассказал об отношениях с Ефросининой. Маша также опубликовала об этом пост в сети.

На фото, которое опубликовали Вова Дантес и Маша Ефросинина, они обнимают друг друга. При этом телеведущая радостно улыбается.

"Вовка, что-то у нас обнимонских фоток больше, чем можно объяснить. Знаешь что, давай, будто бы я тут уже знаю, что у тебя запустится крутейшее stand up шоу на ютьюб, и там же выйдет такой важный социальный проект про стартапы! Мы будем "рубиться" с тобой на Маскарад в разных командах, и ты так будешь поддерживать все мои начинания! А пока на фото лето, страшная жара и первая съёмка @ligasmeha, и мы просто с тобой рады нашей встрече)", - подписала Ефросинина их общий снимок.

В свою очередь муж Нади Дорофеевой, Владимир Дантес объяснился после их обнимашек и написал: "Реально, мы знакомы давно, но как-то дружба началась на @ligasmeha и мы несем ее (дружбу) везде".

Напомним, Ефросинина ответила на жалобы мужа Нади Дорофеевой Дантеса.

Как сообщала Politeka, Муж Дорофеевой Дантес возмутился из-за поездки в поезде.

Также Politeka писала, что Муж Дорофеевой Дантес оконфузился, обратившись к украинцам.